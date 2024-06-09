بحوث الفلزات: تنفيذ مشروع تطوير مواد لإنتاج الوقود باستخدام الطاقة الشمسية مع أمريكا

القاهرة- أ ش أ:

كشف الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، عن تفاصيل مشروع "الاكتشاف الموجه بالتعلم الآلي لأكاسيد البيروفسكايت لإنتاج الوقود الكيميائي الحراري الشمسي" الذي ينفذه المركز بالتعاون مع جامعة كلمسون بالولايات المتحدة الأمريكية وممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار غياض إلى أن المشروع يهدف لابتكار أساليب وطرق جديدة تؤدي لإنتاج طاقة وفيرة وقليلة التكلفة وتتمثل فكرته في إجراء دورتين من الأكسدة والاختزال لبعض الأكاسيد مع استخدام مباشر للحرارة الشمسية المركزة لتوليد الهيدروجين والتي تعد من الطرق المبتكرة، فضلًا عن التوصل لطرق واعدة لتطوير تقنيات معالجة الأكاسي، موضحا أن الهدف العام للمشروع هو تطوير بعض المواد لإنتاج الوقود باستخدام الطاقة الشمسية STF.

وقال إنه في إطار هذا المشروع استقبل مركز بحوث وتطوير الفلزات الدكتور راجندرا بورديا رئيس جمعية "السيراميك" الأمريكية والأستاذ بقسم علوم وهندسة المواد بجامعة كلمسون بأمريكا لبحث آخر المُستجدات في نتائج المشروع، والوقوف على المشاكل التي تواجهه وطرح حلول للتغلب عليها، والخطوات المستقبلية.

وأضاف أن الجانب الأمريكي أثنى على التقرير الأول الذي قدمه الفريق المصري عن المشروع برئاسة الدكتور ياسر ممتاز رئيس قسم المواد السيراميكية والحرارية وتم قبوله، منوها إلى أنه خلال الزيارة قام الدكتور بورديا بجولة تفقدية للمركز للتعرف على الإمكانات المُختلفة لأقسام المركز شملت زيارة إدارة الخدمات الفنية بالمركز، وقسم تركيز وتجميع الخامات - معهد تكنولوجيا الخامات، وقسم تكنولوجيا السباكة، وقسم تكنولوجيا المساحيق، وقسم النمذجة الصناعة،- معهد تكنولوجيا التصنيع ، وقسم تكنولوجيا النانو، وقسم المواد السيراميكية، وقسم المواد الإلكترونية- معهد المواد المتقدمة .

و أوضح أن المسئول الأمريكي أثنى على الإمكانات التي يمتلكها المركز، مُرحبًا بفتح مزيد من آفاق التعاون في التخصصات العلمية البحثية المشتركة.