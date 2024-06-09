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بأسعار الصكوك.. الهجرة: يجوز للمصريين في الخارج ذبح الأضاحي في مصر

02:52 م الأحد 09 يونيو 2024

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كتب- أحمد السعداوي:

قال بيان صادر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه بناء على فتوى دار الإفتاء المصرية، يجوز للمصريين المقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر، وهو أمر مستحب حتى لو كان المُضحّي يعيش خارج البلاد.

وأشارت الوزارة إلى قرار وزارة الأوقاف فتح باب المشاركة لأبناء مصر المقيمين بالخارج في مشروع صكوك الأضاحي (أضحية أو نذر أو صدقة).

وأكد البيان: سعت وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.

وحددت وزارة الأوقاف أرقاما حسابية عبر بنك مصر كالتالي:

‏Account Name in arabic : مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏EUR Acoount Number: 01400130000002145

‏EUR IBAN NUmber: EG: 090002014001400130000002145

‏Swift COde : BMISEGCXXXX

‏Account Name in arabic: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏USD Account Number: 140012000000780

‏USD IBAN NUmber :EG: 710002014001400120000007480

‏Swift Code: BMISEGCXXXX

ذبح الأضاحي وزارة الدولة للهجرة دار الإفتاء المصرية
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