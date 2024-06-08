الحج 2024.. "هيئة مكة" تقدم تجربة رائدة وجديدة وتسمح بـ"السكوتر الكهربائي".. اعرف مساراته الآن



كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر، تقديم تجربة رائدة خلال موسم الحج 2024، وذلك من خلال السماح باستخدام السكوتر الكهربائي خلال موسم الحج.

وأضافت "الهيئة"، بحسب منشور لها، أنه تم تحديد ثلاث مسارات بأطوال تتجاوز 1.2 كيلو متر لاستخدام السكوتر الكهربائي خلال موسم الحج 2024، كالآتي:

المسار الأول: مزدلفة / منى.

المسار الثاني: طرق المشاة - الجمرات دخول غربي.

المسار الثالث: طرق المشاة - الجمرات دخول شرقي.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت وصول أخر رحلات الحج السياحي البري 2024 والتي وصلت آخر رحلاته اليوم إلى مكة والمدينة بالأراضي السعودية المقدسة.

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