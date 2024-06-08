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الحرارة مستمرة..الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص السبت 08 يونيو 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم السبت 8يونيو حتى الأربعاء 12 يونيو.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت أن طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

كما توقعت نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي الأحد 9 يونيو والإثنين 10 يونيو نشاطًا لحركة الرياح على أغلب الأنحاء وخلال فترات متقطعة.

ويومي الثلاثاء 11 يونيو والأربعاء 12 يونيو نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء

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