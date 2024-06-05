إعلان

BBC

تنخفض 4 درجات.. الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا وانكسارها في هذا الموعد

10:59 ص الأربعاء 05 يونيو 2024
  • عرض 12 صورة
    موجة حارة
  • عرض 12 صورة
    الموجه الحارة (11)
  • عرض 12 صورة
    الموجه الحارة (1)
  • عرض 12 صورة
    الموجه الحارة (7)
  • عرض 12 صورة
    الموجه الحارة (9)
  • عرض 12 صورة
    الموجه الحارة
  • عرض 12 صورة
    الموجه الحارة (6)
  • عرض 12 صورة
    الموجه الحارة (5)
  • عرض 12 صورة
    الموجه الحارة (3)
  • عرض 12 صورة
    الموجه الحارة (2)
  • عرض 12 صورة
    الموجة الحارة (1)
  • عرض 12 صورة
    الموجة الحارة (23)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، بداية من اليوم الأربعاء، حتى يوم الجمعة ٧ يونيو 2024.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى ٣٨ درجة، إذ أنها من المقرر ارتفاعها على القاهرة الكبرى لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من يوم السبت ٨ يونيو 2024، يبدأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ٤:٣ درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال هذه الفترة ما بين ٣٦ و٣٥ درجة.

الموجة الحارة الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* قرار نهائي.. "الحكومة" تكشف موعد انتهاء قطع الكهرباء
* قطع الكهرباء يتصدر التريند.. هل يستمر تخفيف الأحمال لـ 3 ساعات يومياً؟