أعظم الثورات ومنحت الشباب مكتسبات غير مسبوقة.. رئيس "رياضة النواب" يهنئ السيسي بـ"30 يونيو"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ثورة يونيو من أعظم الثورات وأسهمت في تحقيق طفرة كبيرة للشباب المصري، وذلك بعد سنوات وعقود طويلة عانى فيها الشباب الإقصاءَ والتهميشَ والحرمانَ من أبسط حقوقهم الاجتماعية والسياسية.

وهنَّأ رئيس لجنة الشباب، في تصريحات له اليوم لسبت، الرئيسَ عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن تلك الثورة كانت علامة فارقة للشباب المصري؛ حيث أفسحت المجال لهم للحصول على حقوقهم وفرصهم في المشاركة في الحياة العامة، والحياة السياسية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمود حسين، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي للشباب المصري، لا سيما أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، حققت الدولة إنجازات ملموسة وواضحة للشباب، وهو ما تجسَّد في تقليد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة في العديد من الأحداث.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أنه للمرة الأولى نرى اهتمامَ الدولة، بقضية تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، وهو ما تم من خلال إعداد البرنامج الرئاسي لتأهيل وتمكين الشباب، عبر مجموعة من الدورات ومؤتمرات الشباب الدورية التي توجهت بمنتدى شباب العالم؛ وهو ما انعكسَ على وجود تمثيل كبير للشباب في المجالس النيابية والمراكز القيادية الحكومية.

وأوضح حسين أن دولة 30 يونيو أصبحت دولة حديثة ومدنية وعصرية؛ تأخذ بالعلم وتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم، حيث هناك كم كبير من المشروعات القومية يشرف عليها الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن الدولة حرصت على تأهيل الشباب قبل تمكينهم، وأطلقت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عام 2015، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وكانت بداية خطة الدولة لتمكين الشباب مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2016 عام للشباب، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تنظر إلى الشباب على أنهم نصف الحاضر وكل المستقبل، لذلك حرصت على إعدادهم بصورة جيدة؛ ليرسموا مستقبلًا مشرقًا للدولة المصرية.

واختتم حسين تصريحاته بأن الرياضة لم تكن بعيدةً عن عقل وفكر الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية؛ بل وضعها في مقدمة اهتماماته وكانت لعبارة "الرياضة أمن قومي" التي أطلقها الرئيس مفعول السحر في منح الرياضيين في جميع اللعبات الرياضية الضوء الأخضر للإبداع والانطلاق لتحقيق البطولات وحصد الميداليات القارية والدولية ورفع علم مصر خفاقًا في جميع الأحداث والتظاهرات الرياضية العالمية والأوليمبية، بجانب تدشين صروح ومنشآت رياضية على أعلى مستوى، جعلت من مصر قبلةً لاستضافة بطولات العالم والقارة الإفريقية والأشقاء العرب، وأعادت لمصر ريادتها ووضعها في قلب العالم.