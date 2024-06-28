إعلان

BBC

أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص الجمعة 28 يونيو 2024
  • عرض 9 صورة
    موجة حارة
  • عرض 9 صورة
    موجة حارة
  • عرض 9 صورة
    الموجه الحارة
  • عرض 9 صورة
    الموجه الحارة (10)
  • عرض 9 صورة
    الموجه الحارة (6)
  • عرض 9 صورة
    الموجه الحارة (5)
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة (25)
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة (22)
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة، من اليوم الجمعة إلى الأربعاء 3 يوليو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من الاثنين إلى الأربعاء 3 يوليو، هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

449276829_862388105919758_3260456825098238225_n

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس طقس السواحل الشمالية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الحرية المصرى : 30 يونيو سيظل يومًا خالدًا فى وجدان وقلوب المصريين

إعلان

إعلان

. المناظرة الرئاسية الأمريكية| ترامب: بايدن فلسطيني سيء.. والأخير: نضغط على حماس
دون مصافحة.. انطلاق المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب
شديدة الحرارة وتحذير من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة