أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة، من اليوم الجمعة إلى الأربعاء 3 يوليو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من الاثنين إلى الأربعاء 3 يوليو، هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.