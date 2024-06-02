حدث ليلًا| ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوي بالجيزة.. وحقيقة استثناء بعض الفئات من سداد فواتير الكهرباء

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024.

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الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة بإجمالي 1014 مسجدًا منذ يوليو 2023

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 21 مسجدًا يوم الجمعة القادم، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد جرت صيانتها وتطويرها.

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صلاح دياب يكشف كواليس تأسيس المصري اليوم

كشف رجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو الاستثمارية، كواليس تأسيس صحيفة المصري اليوم.

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كلام مغلوط وغير منطقي.. "الكهرباء" عن استثناء بعض الفئات من سداد فواتير الاستهلاك

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك معلومات غير صحيحة ولا يتم دراستها على الاطلاق متعلقة بإعفاء بعض الحالات الخاصة من سداد فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها هذه الفئات، قائلًا:"هذا كلام مغلوط وغير منطقي بالمرة".

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من روكسي لوسط البلد في دقائق.. 6 صور ترصد محور روض الفرج "كوبرى تحيا مصر"

يبلغ طول محور روض الفرج 540 م وعرضه 67.3 م، ويحتوي على أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 م، ويتميز الكوبري بوجود 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

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طقس الأحد.. "الأرصاد": موجة شديدة الحرارة حتى هذا الموعد ورياح واضطراب الملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

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موعد ورابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية ٢٠٢٤ بالأزهر

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف موعد إعلان نتيجة نهاية العام لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

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