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وزارة النقل تخصص خط ساخن وواتساب لتقي شكاوى المواطنين بشأن تأمين الطرق ومنع التعديات

11:13 ص الأربعاء 19 يونيو 2024

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، تخصيص خط ساخن وأرقام هواتف وواتساب لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات (إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الإرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل وأعمدة الانارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى).

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ و على رقم 01207255273 ومتاح خدمة "الواتس اب" على رقم 01207255273، والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات، وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

وزارة النقل واتساب شكاوى المواطنين الهيئة العامة للطرق والكباري
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