حرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء 18 يونيو وحتى الأحد 23 يونيو 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 18 يونيو طقسا شديد الحرارة نهارًا على أنحاء الجمهورية حار على السواحل الشمالية، ويكون معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي الأربعاء 19 يونيو والخميس 20 يونيو نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أن من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الجمعة 21 يونيو وحتى الأحد 23 يونيو نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

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