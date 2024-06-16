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"البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم".. نص خطبة الجمعة المقبلة

01:55 م الأحد 16 يونيو 2024
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    نص خطبة الجمعة المقبلة
  • عرض 3 صورة
    نص خطبة الجمعة المقبلة
  • عرض 3 صورة
    نص خطبة الجمعة المقبلة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم"، من خلال الخطبة الموحدة على جميع المساجد.


وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المساجد
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