تحذير عاجل من البيئة بشأن مخلفات الأضاحي

كتب- محمد نصار:



أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بجهازي وزارة البيئة (شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات)، من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أو الحوادث البيئية الطارئة.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للاستعداد التام للتعامل مع أي مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.

ووجهت وزيرة البيئة، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية ووضع خطة سريعة خلال عيد الأضحى المبارك لمشكلة مخلفات الأضاحي.

وعقد ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعا موسعا مع مسئولي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وشركة انفيروماستر المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشرقية بالقاهرة، وشركة ارتقاء المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الغربية بالقاهرة، وذلك لبحث جاهزية هذه الجهات خلال فترة عيد الأضحى المبارك ولتكثيف عملية جمع مخلفات الأضاحي، والآليات السليمة لعمليات الجمع، ورفع حالة التأهب والتدخل السريع لمواجهة المشكلات الطارئة.

وأوضح ياسر عبد الله، أن شركتي انفيروماستر وارتقاء أكدتا أنهما قامتا بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بالمنطقة الشرقية والغربية للعمل على ساحات صلاة العيد والمساجد والشوادر القائمة على بيع الأضاحي ومحلات الجزارة والتنبيه عليهم بالالتزام بالاشتراطات الموضوعة من قبل المحافظة على عملية الذبح، وفي حال وجود تسريبات خارج المجازر ستقوم الشركتان بتوفير سيارات مخصصة لجمع مخلفات الأضاحي، وتقوم شركة انفيروماستر بتوعية المواطنين بالمنطقة الشرقية من خلال المؤسسات الدينية والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية.

وفي حال وجود أي مخلفات أضاحي يتم الاتصال على أرقام الشكاوى الخاص بالشركة، بالإضافة إلى قيام الشركة بالدفع بالعمالة والمعدات لتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والمتنزهات وأماكن التجميع المواطنين للاحتفال بالعيد.

ومن جهة أخرى، أكد مسؤولو الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن لديهم خطة لرفع مستوى النظافة العامة حول المساجد والساحات والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، وتكثيف العمالة على مدار اليوم الكامل حول جميع الأسواق ومنافذ البيع والمتنزهات ورفع جميع المخلفات أولاً بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر.

كما جهزت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول.

وأكدت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، أن لديها خطة للعمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك على مدار 24 ساعة، إلى جانب تواجد حملة مركزية للطوارئ عبارة عن سيارت نقل بأحجامها وسيارات غسيل شوارع وسيارات شفط، كما تم توفير عدد أكياس القمامة لتوزيعها على المواطنين خلال فترة العيد، وأن الذبح سيكون بالمجان داخل المجازر بالمحافظة للمواطنين وذلك للحد من عملية الذبح العشوائي بالشوارع، وفي حال وجود تسريبات خارج المجازر، حيث وفرت الهيئة سيارات لغسيل وتطهير الشوارع.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارات البيئة بالأحياء حيال الذبح العشوائي بالشوارع والميادين حيث ستتلقى غرفة عمليات الهيئة على مدار 24 ساعة أي شكاوى أو بلاغات أو مخالفات بالذبح العشوائي، بالإضافة إلى حملات على ساحات الصلاة والميادين والشوارع الرئيسية بأحياء مدينة الجيزة.

وناشدت وزارة البيئة، المواطنين، التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة وجود بؤر لانتشار مخلفات الأضاحي، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لرفعها أولا بأول.