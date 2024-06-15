ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم - تغطية خاصة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توافد حجاج بيت الله الحرام، فجر السبت، إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم "الوقوف بعرفات"، وأداء الوقفة الكبرى، قبل النفير مساءً إلى مزدلفة.

وانطلقت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر الذي يستوعب 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى 12 ألف حافلة تقوم بنظام التردد لنقل الحجاج عبر مسارات منظمة وخطة مدروسة، بناء على ذكرته وزارة الحج والعمرة بالسعودية.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لأداء ضيوف الرحمن ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة 1445 هجرية.

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