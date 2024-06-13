الحرارة تصل لـ 42 درجة.. الأرصاد: بدء فترة ذروة الموجة الحارة اليوم

البيئة: تم وجار زراعة 2.9 مليون شجرة بالمحافظات - 25 صورة من أرض الواقع

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد اعتبارًا من اليوم الخميس 13 يونيو 2024 وحتى السبت 15 يونيو 2024، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، بحسب منشور صادر عنها عبر "فيس بوك"، إنه يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 40 درجة.

- السواحل الشمالية: 34 درجة.

- جنوب سيناء: 42 درجة.

- شمال الصعيد: 42 درجة.

- جنوب الصعيد: 42 درجة.

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