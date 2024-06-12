تفاصيل اجتماع "محلية" النواب بشأن تضرر ١٧٥ أسرة ببرج نفق الجيزة

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص باجتماع لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني بشأن تضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة من عدم قيام محافظة الجيزة بتشطيب واجهة البرج من الخارج وتوصيل المرافق والخدمات الداخلية للوحدات، وتسويف المحافظة في هذا الأمر منذ ثلاثين عامًا بالرغم من سداد الملاك لكامل الثمن، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 20 من مايو سنة 2024.

وطالب أحمد السجيني، الحكومة بإيجاد حلول جذرية لرفع المعاناة عن الأهالي المتضررين مطالبا ممثل المنشآت الآيلة للسقوط توضيح دورها في حل الأزمه الخاصة بتضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة.

وانتقد رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب، سكرتير عام محافظة الجيزة والمستشار القانوني بسبب عدم تقديم أي حلول فعليه لإنهاء معاناة أهالي برج الهرم مؤكدا أن الجلسه القادمه ستكون بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لإنهاء الأزمة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن ضرورة قيام محافظة القاهرة بإصدار قرار بإعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالتجمع E - بمنطقة عين حلوان - ومساحتها 7200م 2 لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أصدرت المحافظة القرار رقم 2717 لسنة 2015 بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها لصالح الجمعية المذكورة، مع العلم أنها مخصصة لصالح الجمعية بالقرار رقم 106 لسنة 1987 وقامت الجمعية بسداد كامل ثمن الأرض للمحافظة وتنفيذ أعمال المرافق مياه شرب وصرف صحي، طرق وتشجير وإنارة وواجهت صعوبات في إجراءات استخراج التراخيص نتيجة قرارات إنشاء وإلغاء محافظة حلوان.

وتناقش اللجنة أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع محطة مياه شبلنجة ومشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بشبلنجة - مركز بنها - محافظة القليوبية منذ أكثر من 7 سنوات مما أدى لتقادم غرف التفتيش وخطوط الصرف عوضًا عن لجوء المواطنين للصرف السلبي مما يؤثر على صحتهم وصحة أسرهم، وينذر بأزمة بيئية خطيرة.