"وفد صحة الشيوخ" يتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات الإسعاف وطب الأسرة بالأقصر

كتب- نشأت علي:

توجه وفد برلماني من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، رئيس اللجنة، إلى محافظة الأقصر، لتفقد عدد من المستشفيات ووحدات الإسعاف وطب الأسرة بالمحافظة.

كان في استقبال الوفد بمطار الأقصر، المستشار محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء علي عبد العزيز الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد البرعي، مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

وقدم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، عرضًا مختصرًا عن منظومة الصحة بالمحافظة، مؤكدًا أنه تم تسجيل 32 وحدة ومركزًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التابعين لهيئة العامة للرعاية الصحية طبقًا لمعايير التسجيل التي أقرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار "التلواني"، إلى أن البنية التحتية لمستشفيات الأقصر متميزة، وأن دعم مشروع التأمين الصحي الشامل وتسهيل التغطية الصحية الشاملة وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمحافظة الأقصر طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد هو ما تتطلع إليه الدولة، مشيرًا إلى أن عدد المنتفعين المسجلين حتى الآن قد تجاوز المليون منتفع.

ومن جانبه، أكد سكرتير عام محافظ الأقصر، أن تقديم خدمة طبية متميزة تنال رضا المواطن هو ما يسعى إليه مقدمو الخدمة الطبية داخل المنظومة، وأن هناك تنوعًا في الخدمات المقدمة وتوافر الأطباء بكل التخصصات وتحقيق زيادة في عدد الأسرة الطبية تستوعب المرضى المترددين هو ما يحقق نسب رضا عالية من المنتفعين والمستفيدين من المنظومة.

فيما أكد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن محافظة الأقصر تحظى باهتمام القيادة السياسية، وأن الهيئات الثلاث المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل تعمل سويًا في تكامل من أجل هدف واحد للتحسين المستمر لمنظومة الصحة.

وتفقد الوفد البرلماني، في اليوم الأول للزيارة مستشفى حورس التخصصي، ووحدة طب الأسرة الجديد بأرمنت الوابورات، ونقطة إسعاف أرمنت الوبورات، كما تفقد الوفد مباني مستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بمجمع الأقصر الدولي.

واطلع الوفد البرلماني، خلال جولاته الميدانية، على كيفية الحجز وموعد الكشف والاطلاع على آليات الميكنة والتحول الرقمي المتبع داخل المنظومة، فضلًا عن تفقد غرف العمليات والإفاقة والحضانات، وأثنى على الخدمة الطبية المتميزة المقدمة لمواطني الأقصر.

ويضم الوفد البرلماني من أعضاء لجنة الصحة والسكان، الدكتور محيي حافظ، والدكتور نصيف حفناوي، والدكتور زين العابدين الإطناوي، والدكتور محمد منصور الشيخ، والدكتور محمد لطفي الساعي، والدكتور أحمد عبد الماجد.

ويزور الوفد محافظة الأقصر للوقوف على متابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام.