طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": أمطار ورياح بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عدد من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط للرياح.

ويرصد "مصراوي"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يسود حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024، اضطراب الملاحة البحرية، على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

وأفادت "الهيئة"، حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024، يشهد، نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، على أقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية اليوم، تتأثر بأتربة عالقة نهارًا، على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة الطقس الجمعة 10 مايو 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الجمعة 10 مايو 2024، تشهد، فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة 10 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من السبت 11 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من السبت 11 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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