كريم عبدالعزيز ومصطفى شعبان ودياب يقدمون واجب العزاء لأسرة رئيس "طاقة الشيوخ"

بصور من كواليس "بدون مقابل".. منة فضالي تكشف عن تعاون سينمائي جديد

مريم الجندي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها على "إنستجرام".. صور

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الفنانين، على المشاركة في عزاء النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية الخميس الماضي.

ومن أبرز الحضور: الفنان كريم عبد العزيز والفنان مصطفى شعبان ودياب وعماد زيادة.

وتلقت أسرة الراحل، واجب العزاء، مساء اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفى النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض، وبذلك يكون عياد الحالة العاشرة من حالات الوفيات بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعى الأول.