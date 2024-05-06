وزارة السياحة والآثار تشارك في سوق السفر العربي بالإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة، عن مشاركتها ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في سوق السفر العربي 2024 (ATM) في نسخته الـ31 والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 9 مايو الجاري بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأشارت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، بحسب بيان الوزارة، اليوم الإثنين، إلى أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة؛ لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية البينية بين البلدين.

وأضافت "شلبي"، أن الجناح المصري يشهد العديد من الفعاليات للتعريف بالمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، ويشهد تطويرًا في منهجية العرض السياحي المصري من خلال شاشات العرض والشاشات التفاعلية إلى جانب وجود عازفة هارب.

وفي نفس السياق، أكد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن سوق السفر بدبي يعد الحدث الأكبر و الأهم سياحيًا بالمنطقة العربية وإفريقيا، لافتًا إلى أنه يسلط الضوء هذا العام على موضوع "تمكين الابتكار - تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال".

وأشار "القاضي"، إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تسليط الضوء على أبرز توجهات السفر المستدامة المبتكرة وتعزيز استراتيجيات النمو ضمن قطاعات رئيسية محددة.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة تنظم بالجناح المصري مسابقة يومية للمهنيين والإعلاميين، خلال أيام المعرض، لافتًا إلى أن الفائزين في هذه المسابقات سيحظون برحلات لزيارة المقصد السياحي المصري وذلك بدعم من شركة اير كايرو والفنادق وشركات السياحة المصرية.

ومن جانبه، أوضح محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام يعتبر الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية، حيث تشارك الهيئة بجناح تبلغ مساحة ٧٢٠ متر مربع بمشاركة 35 شركة سياحة و 25 منشأة فندقية من مختلف المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى شركتي آير كايرو، ونسمة للطيران.

وتابع "سلامة"، أن تصميم الجناح المصري جاء معبرًا عن المزج بين الأصالة التاريخية والحداثة مع مزيد من الرفاهية داخل أجنحة العارضين بما يعكس الرسالة التسويقية للوزارة نحو استهداف الفئات الأكثر إنفاقاً من السائحين.

وزار الجناح المصري في أول أيام المعرض، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة، حيث أشاد بالجناح وتصميمه وعدد العارضين المشاركين، مؤكدًا على حبه لمصر والتي أحد أفضل المقاصد السياحية بالنسبة له، ومعربًا عن تمنياته للوفد المصرى بالنجاح والتوفيق خلال أيام المعرض.