إعلان

BBC

وسيم السيسي: مصر احتفلت بعيد شم النسيم منذ أكثر من 4 آلاف سنة

09:21 م الإثنين 06 مايو 2024

الدكتور وسيم السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- داليا الظنيني:

هنأ الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، جميع المصريين بيوم شم النسيم.

وأضاف "السيسي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قسمت السنة إلى 3 فصول، فصل الفيضان، وبذر البذور وفصل الحصاد أو الربيع.

وأوضح الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أن مصر أول دولة قامت بالاحتفال بعيد شم النسيم منذ أكثر من 4 آلاف عام قبل الميلاد.

وطالب وسيم السيسي، بأن يكون هناك احتفالا بعيد رأس السنة المصرية في 18 يوليو مثلما يكون في عيد شم النسيم، لأن هذا التاريخ هو تقويم قائم على الفلك والعلوم وغير قائم على الميلاد، وهذا الشيء لا علاقة له برأس السنة القبطية.

وعن احتفال القدماء المصريين بعيد شم النسيم، قال وسيم السيسي: هات بيضة وأكتب عليها أمنيتك في السنة الجديدة ثم قم بخبطها في بيضة أخرى، إذا انكسرت البيضة الأخرى فأمنيتك ستحقق هذه السنة، وإذا انكسرت البيضة التي مكتوب عليها الأمنية؛ فإن أمنيتك ستتأجل للسنة المقبلة.

وسيم السيسي عالم المصريات عيد شم النسيم برنامج صالة التحرير احتفال القدماء المصريين بشم النسيم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هبقى رائدة فضاء".. أبلة فاهيتا عن كتابها "أنا": رحلة ذاتية للبحث عن النفس

إعلان

إعلان

* أول تعليق من إسرائيل بعد موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار بغزة
* "مقصدش وحاولت إسعافه".. أقوال عصام صاصا في واقعة دهس شاب على الدائري
* "بعد قرار الاجتياح".. رد فعل قوي من المجتمع الدولي والعربي تجاه عملية رفح