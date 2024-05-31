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BBC

حسام موافي يوضح خطورة انسداد قناة البنكرياس

08:46 م الجمعة 31 مايو 2024

البنكرياس

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ورم البنكرياس يزال بعملية بشرطين، سرعة إجراء العملية، وعدم انتشاره بالجسم، لافتا إلى أن البنكرياس به خلايا مسئولة عن الأنسولين بالجسم.

وقال موافي، خلال برنامجه "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"،إن أشعة المسح الذري هي التي توضح موقف انتشار الورم، لافتا إلى أن عملية "ويبل" هي التي تجرى لإزالة ورم البنكرياس.

وبشأن حصوات المرارة، تابع حسام موافي: لو تم غلق القناة المرارية بحصوة يتم غلق قناة البنكرياس ويحدث التهابا حادا في البنكرياس، وارتداد "الصفراء" على القناة المرارية والبنكرياس، الأمر الذى يسبب ألم شديد للجسم.

واختتم موافي قائلا: إنزيم البنكرياس يعمل خارج الخلية فقط ويكون غير فعال بداخلها، والتهاب البنكرياس الحاد هو عودة المادة التي تهضمه، وإزالة الحصوات بالبنكرياس تكون من خلال المنظار، بعد أخذ عينة للمعمل وإقرار ما إذا كان هناك ورما أم لا.

قناة البنكرياس حسام موافي الأنسولين
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