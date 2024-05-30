إعلان

BBC

وزير المالية: كل دول العالم تحولت من الدعم العيني إلى النقدي

09:08 م الخميس 30 مايو 2024

الدكتور محمد معيط

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن رغيف العيش مدعوم منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى أن التكلفة تغيرت بشكل كبير، حيث أن رغيف الخبز يكلف الدولة 125 قرش.

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الزيادة التي حدثت في رغيف الخبز طفيفة، مؤكدا أن تلك الزيادة تراعي الظروف المجتمعية.

وتابع وزير المالية، أن الخلل في سعر الصرف كان بسبب تغير سعر الصرف، مؤكدا أن الرقابة على الأسعار وتوفير السلع السبيل الوحيد للسيطرة على التضخم.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن كل دول العالم تحولت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يرى أن الدعم النقدي سيفيد الناس أكثر من الدعم العيني.

وقال محمد معيط، أنه يجب توجيه الدعم للفئات المستحقة، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك منظومة لوصول الدعم لمستحقيه.

وتابع وزير المالية، أن نسبة الفاقد في الدعم العيني كبير جدا، مؤكدا أنه سيكون هناك 40 مليار جنيه تكلفة مشروع تكافل وكرامة في موازنة 2024-2025.

الدكتور محمد معيط وزير المالية سعر الصرف رغيف الخبز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موجة شديدة الحرارة خلال ساعات.. الأرصاد تكشف التفاصيل والأماكن المعرضة

إعلان

إعلان

نتيجة الشهادة الإعدادية.. 5 خطوات للتظلم فور إعلانها رسميًا في القاهرة والجيزة
مجدي الجلاد: إذا كانت الحرب قرارًا عربيًا فليخوضها كل العالم العربي وليس مصر بمفردها
جيل كامل مهدد بالموت.. الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل في السودان