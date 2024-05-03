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أحمد كريمة لياسمين عز: الاحتفال بعيد شم النسيم جائز شرعاً

07:11 م الجمعة 03 مايو 2024

الدكتور أحمد كريمة

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الاحتفال بعيد شم النسيم جائز شرعاً ولا يوجد ما يحرمه، لافتاً إلى أنه يعتبر من المناسبات الاجتماعية ومن المصالح المرسلة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي.

خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أوضح كريمة أن الإسلام لم يبني أسسه على أنقاض الديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية، بل أبقى عليها، مشددًا على عيد الربيع "شم النسيم" ذُكر في القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة طه: "قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى".

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن عيد شم النسيم يعد أحد الأعياد المصرية، التي كان يحتفي بها المصريون القدماء؛ كونه بداية حصاد القمح والثوم والبصل والشعير، ولا غضاضة في الاحتفال به لقول الرسول المريم في حديث له "لكل قوم عيد".

الدكتور أحمد كريمة ياسمين عز الاحتفال بعيد شم النسيم جائز شرعا برنامج كلام الناس
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