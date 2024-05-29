أستاذ بالقومي للبحوث تحدد موعد نوم طلاب الثانوية وتحذر من هذا الأمر

كتب- عمر صبري:

أوصت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، طلاب الثانوية العامة بعدم السهر والنوم في موعد لا يتجاوز 11 مساء مع الاستيقاظ المبكر.

ونصحت الأستاذة الطبية خلال مقالة بحثية بأن تكون كل الوجبات قليلة الدسم مع منع الدهون المهدرجة تماما مثل السمن الصناعي لتأثيرها السيئ على وظائف المخ ويجب أن تحتوي الوجبة على مصادر البروتين سواء حيواني أو نباتي بالإضافة إلى كثير من الخضروات.

كما نصحت أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، بالإكثار من تناول الزبادي المنزلي لما يحتويه من بكتريا مفيدة والحمص والسمسم وبذرة الكتان المطحون وقليل من الكركم والشوكولاتة الغامقة والتوت والقراصيا والموز والزيتون الأسود والزيتون الأخضر.

وأكدت أن هذه الأطعمة بالذات لها فوائد عديدة لتدعيم وظائف المخ.