مدبولي: بعض المواطنين يحصلون على الدعم وهم لا يستحقونه

كتب- محمد فتحي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدعوة لآلية الحوار الوطني لبدء مناقشات جادة لوضع تصور لكيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا عن العيني.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك بعض المواطنين يأخذون هذه النوعية من الدعم وهما لا يستحقون، لافتا إلى أن هناك معايير لتقييم المستحقين بالدعم منها الرواتب، وفاتورة استهلاك الكهرباء والموبايل.

وأشار إلى أنه قبل أزمة كورونا، أجرت الحكومة خطوة وحدث عليها اعتراض من بعض الفئات عن حذف بعض الفئات المستحقة للدعم، لافتا إلى أنه تبين أن المنازل في الأرياف مكونة من 3 طوابق ولها عداد كهرباء واحد وبالتالي تصبح فاتورة الكهرباء مرتفعة.

وتابع: "بعض المواطنين بالرغم من امتلاكهم للسيارات وغيرها من الرفاهيات يستحقون الدعم".