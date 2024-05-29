إعلان

BBC

الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة باسم شركة MAFI للحاصلات الزراعية بالمنوفية

02:01 م الأربعاء 29 مايو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية "شركة مساهمة مصرية" على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ويأتي القرار بهدف إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية.

كما لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.

جاء ذلك ضمن قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء.

الدكتور مصطفى مدبولي شركة MAFI المنوفية مجلس الوزراء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقة استثمارية بالجيزة

إعلان

إعلان

3 شرائح.. اعتماد زيادة أسعار الأدوية (تصل إلى 50%)
اللحمة الطازجة بـ 285 جنيها.. التموين تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى
أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن درجات الحرارة الأيام المقبلة