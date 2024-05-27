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مدبولي: تقليص الفجوة الدولارية مرض مصر المزمن

04:56 م الإثنين 27 مايو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تقليص الفجوة الدولارية هو المرض المزمن لمصر.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقب جولته التفقدية بالإسكندرية: دائمًا ما تكون فاتورة الاستيراد الخاصة بنا أكبر من الصادرات، أو مواردنا أقل من استهلاكنا في العملة الصعبة، ونتيجة لذلك مصر تتعرض دائمًا كل فترة لأزمة وتحدث أزمة اقتصادية ويتم اتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف.

وأكد رئيس الحكومة، أنه بدون تحقيق التوازن فيما يخص مواردنا من العملة الصعبة والاستهلاك والصرف الخاص بنا، سيظل هذا التحدي موجودًا.

الدكتور مصطفى مدبولي تقليص الفجوة الدولارية مؤتمر صحفي
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