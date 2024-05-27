جوائز للمتميزات.. "العمل": تدريب مجاني لـ340 سيدة وفتاة بـ4 محافظات على 7 مهن يحتاجها السوق

كتب- محمد أبو بكر:

دعت وزارة العمل، اليوم الإثنين،الفتيات والسيدات الراغبات في الحصول على دورات تدريبية مجانية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبني سويف وسوهاج، إلى تسجيل بياناتهم للحصول على دورات مجانية فى عدد من المجالات.

وأضافت "الوزارة"، بحسب بيانها، الإثنين، أن مجالات الدورات التدريبية المجانية، كالآتي:

- تدوير الأقمشة والملابس والبلاستيك (Upcycle).

- صناعة مشغولات الجلود.

- تصفيف الشعر والتجميل.

- صناعة الحلويات.

- صيانة التليفون المحمول.

- صناعة الاكسسوارات والمنسج.

وأوضحت "العمل"، أن ذلك ضمن مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة؛ ليستفيد منها 340 من الفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل في تلك المحافظات، حيث يأتي هذا النشاط في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women Egypt ومنظمة العمل الدولية (ILO) " تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، ويتم تنفيذ هذه البرامج بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، ووزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي"سيدا"، والوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA Egypt Office، وبالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم.

وأشارت "الوزارة"، إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتنمية مهارات 340 فتاة وسيدة على المهارات الحياتية والتخصصات المهنية المختلفة، وتوفير 255 فرصة للتدريب العملي للمتدربات المتميزات، وتوفير 130 حقيبة تحتوي على "عدة العمل" اللازمة وفقًا لاحتياجات كل تخصص للمتدربات المتميزات.

ووفق بيان "العمل"، يشمل التدريب 7 تخصصات حرفية، ومدته 3 أيام للتدريب على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف، لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 يومًا تدريبًا فنيًا، حسب تخصص الحرفة أسبوعيًا، وذلك من الأحد إلى الخميس، ومدة لا تقل عن 15 يومًا تدريبًا عمليًا للمتميزات، والتدريب تفاعلي وبالحضور الشخصي وليس متاحًا عبر الإنترنت، وتحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية.

وجاءت شروط الالتحاق بالدورة التدريبية، كالآتي:

- التدريب متاح للفتيات والسيدات من محافظات "القاهرة الكبرى و الإسكندرية وبني سويف و سوهاج".

- يشجع التدريب التحاق الفتيات والسيدات من ذوي الهمم.

- إجادة القراءة والكتابة "يُفضل خريجي المدارس الفنية".

- السن لا يقل عن 18 سنة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- يشترط الخبرة السابقة في مجال الخياطة في حالة التقدم لبرنامج تدوير الأقمشة والملابس.

- الاختيار للمقابلة الشخصية بأسبقية التسجيل.

- سيتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الإنتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات.

ونوهت وزارة العمل، إلى أنه يمكن التقديم إلى الدورات التدريبية المجانية لـ"340 فتاة وسيدة "، من خلال رابط الاستمارة، من هنا.

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