موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء حتى الخميس 23 مايو.

وأكدت الهيئة استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

الأربعاء والخميس 22 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من يوم الجمعة انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.