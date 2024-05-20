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"الصحة" تتسلم 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة في إطار التعاون مع "اليونسيف" - (صور)

06:21 م الإثنين 20 مايو 2024
  • عرض 8 صورة
    الصحة تتسلم 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة
  • عرض 8 صورة
    الصحة تتسلم 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة
  • عرض 8 صورة
    الصحة تتسلم 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة
  • عرض 8 صورة
    الصحة تتسلم 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة
  • عرض 8 صورة
    الصحة تتسلم 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة
  • عرض 8 صورة
    الصحة تتسلم 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة
  • عرض 8 صورة
    الصحة تتسلم 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة
  • عرض 8 صورة
    الصحة تتسلم 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة

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(أ ش أ):
تسلمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة، في إطار التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، وممثل مكتب يونيسيف بالقاهرة الدكتور جيريمي هوبكنز، ورئيس قسم التعاون بسفارة كندا بالقاهرة الدكتورة نانسي عودة.

النفايات الطبية سيارة نقل النفايات وزارة الصحة خالد عبدالغفار
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