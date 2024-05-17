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BBC

ياسمين عز عن وقائع التحرش في أوبر: "اللي ماربهوش أهله الحكومة تربيه"

02:02 ص الجمعة 17 مايو 2024

ياسمين عز

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أعربت الإعلامية ياسمين عز ، عن استيائها من حوادث التحرش والخطف التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن ما حدث فضيحة للعالم.

وقالت ياسمين عز، من خلال برنامج كلام الناس: "جماعة فضحتونا، السائقين الغير منضبطين، كان فيه أباء كانوا معتمدين على شركات التوصيل مثل أوبر، كانوا الأباء بيستأمنكوا على ولادهم، فتكون النتيجة خيانة الأمانة ولقمة العيش، خطف وتحرش وضرب ومحاولات اغتصاب، اللي مترباش في بيت أهله الحكومة تربيه".

وأضافت ياسمين عز: "أتم مين عشان تعملوا لينا الرعب دا، احنا بعد حادثة حبيبة قولنا اضرب المربوط يخاف السايب، لا ماشاء الله أبهرتونا، ولا ده كان بيحصل من زمان، ولا انتم اللي اتجرئتم، ممكن اعرف فيه كام بنت حصل كدا، واحنا معاكي والإعلام مأثرش نهائي".

ياسمين عز قائع التحرش في أوبر ركات التوصيل
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