حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": بدء موجة شديدة الحرارة بكافة الأنحاء

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 16 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس، تشهد، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وذلك كبداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة، تستمر لمدة لا تقل عن أسبوع.

وأوضحت أن حالة طقس غدًا الخميس، تشهد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، وارتفاع الموج يصل من "2.5 إلى 4 متر".

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس غدًا الخميس، يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكملت أن الأحوال الجوية غدًا الخميس، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء والبلاد.

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