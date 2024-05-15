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الحكومة: مد تقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد 3 سنوات

05:00 م الأربعاء 15 مايو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب-محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المُحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لتقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تشجيعا لأصحاب تلك المشروعات على التقدم لتوفيق أوضاع مشروعاتهم، في إطار توجه الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها.

مجلس الوزراء المشروعات العاملة مجال الاقتصاد
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