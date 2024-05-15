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BBC

الحكومة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء في هذه الحالة

04:38 م الأربعاء 15 مايو 2024

مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.

وخلال الاجتماع أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المنظومة الإلكترونية لتلقي طلبات التصالح تسير بصورة جيدة جداً، وخلال 6 أيام عمل تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب تصالح.

مجلس الوزراء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
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