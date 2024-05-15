الخير قادم.. أحمد موسى يعلق على وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

كتب- محمد فتحي:

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.

وكتب "موسى" على موقع التغريدات القصيرة "X": "الأخبار السعيدة والمبهجة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شملت الإعلان عن وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة".

وتابع: "قدر الدفعة الثانية تصل إلى ١٦ مليار دولار، وبدء التنازل عن ٦ مليارات دولار من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري وتحويلها للجنيه، الخير قادم بإذن الله".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وأضاف مدبولي ،أنه بالإضافة إلى ذلك، "بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات".