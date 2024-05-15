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187.5 جنيه للسكني.. أسعار متر التصالح على مخالفات البناء بشبرا - مستند

09:00 ص الأربعاء 15 مايو 2024

مخالفات البناء

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كتب- محمد نصار:

تواصل أحياء محافظة القاهرة في المناطق الأربع للعاصمة، في تلقي طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد لعام 2024.

وحصل "مصراوي"، على مستند يوضح أسعار متر التصالح على مخالفات البناء في حي شبرا بمحافظة القاهرة.

وبحسب المستند، جاءت أسعار متر التصالح في شبرا على النحو التالي:

1- الشوارع الرئيسية والميادين: (سكني 625 جنيهًا - تجاري 1250 جنيهًا - إداري 1000 جنيه - صناعي 750 جنيهًا).

2- الشوارع أكبر من 10 أمتار (سكني 450 جنيهًا - تجاري 750 جنيهًا - إداري 600 جنيه - صناعي 450 جنيهًا).

3- الشوارع والحارات بعرض 10 أمتار فأقل: (سكني 187.5 جنيه - تجاري 450 جنيهًا - إداري 360 جنيهًا - صناعي 270 جنيهًا).

وتواصل المحافظات على مستوى الجمهورية، استقبال طلبات التصالح من المواطنين، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 ولمدة 6 أشهر كاملة، وفق نص قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية.

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التصالح على مخالفات البناء أسعار متر التصالح أحياء محافظة القاهرة قانون التصالح الجديد
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