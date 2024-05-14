"قومي المرأة" ينظم ورشة عمل لنشر الوعي بالقضايا السكانية والصحية

كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تدريب المدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية فى ندوات التوعية المجتمعية من أجل تنمية الأسرة"، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وضمن محور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس إيزيس حافظ ـ في تصريح اليوم ـ إن ورشة العمل تستهدف تدريب مجموعة من المدربين من الدعاة والقادة الدينيين الذين سبق وأن تلقوا تدريبا بالمجلس بهدف نشر الوعي بالقضية السكانية بين المواطنين في المحافظات التي تشملها مبادرة "حياة كريمة".

واستعرضت جهود المجلس في تنفيذ "جلسات الدوار" التي يطلقها المجلس بمحافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنها استهدفت خلال العامين الماضيين أكثر من 8 ملايين مستهدف من خلال ٤٤٠٠ قيادة دينية.

وأشارت إلى أنه ينفذ الورشة التي تستمر ثلاثة أيام مجموعة من أكفأ المدربين والخبراء المصريين وسوف يقوم المجلس بمتابعة المتدربين فى المحافظات المختلفة للتأكد من نشر الخبرات لمجموعات أخرى من القادة المحليين، وأثر ذلك على نشر الوعى المجتمعى والارتقاء بصحة المرأة الإنجابية.

من جهته، أوضح الدكتور مجدي خالد خبير الصحة الإنجابية ومدير صندوق الأمم المتحدة السابق أن فعاليات الورشة تناولت حزمة من القضايا المهمة التي تؤثر سلبا على تنمية المجتمع مثل الزيادة السكانية غير المنضبطة والزواج المبكر وختان الإناث.

وأشار إلى أن الفعاليات ركزت على دعوة المجتمع للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الدولة بالمراكز والوحدات الصحية لكافة المواطنين للارتقاء بصحة المرأة والأسر المصرية .

يذكر أن ورشة العمل تضمنت مناقشة استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة والآثار السلبية المترتبة على ذلك، والتعريف بالأمومة الآمنة ورعاية الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، وبرنامج المقبلين على الزواج، وأهمية المباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة والتحضير لعرض الجلسات التوعوية المصغرة وكيفية تنفيذها عن طريق المدربين والمشاركين.