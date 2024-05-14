وزير التموين: استلام 2.4 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن



كتب- محمد سامي:

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن نسب توريد القمح ارتفعت بمواقع الاستلام سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر وصلت إلى 2 مليون و400 ألف طن قمح حتى الآن من مستهدف 3.5 مليون طن.

وقال الوزير - في بيان اليوم الثلاثاء- إن الوزارة جهزت 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الأردب لــ 2000 جنيها.

وأشار إلى أن سداد المستحقات يتم بحد أقصي 48 ساعة من التوريد، مضيفا أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل علميات التوريد وحل أي مشاكل لحظة بلحظة وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين والموردين عند التوريد.

من جانبه المتحدث الرسمي باسم الوزارة أكد أحمد كمال، أن غرفة العلميات المركزية لم تتلقى أي شكاوي حتى الآن، موضحا أنه يتم رفع التقارير لحظيا إلى الوزير.

وأضاف أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعاً للمزارع وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنه بالعام الماضي.

من جانبها أكدت مديريات التموين بالمحافظات أن ارتفاع نسبة النقاوة هذا العام، ساهم في حصول الموردين والمزارعين علي درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيها للأدرب.

يذكر أن القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حظرت نقله من مكان لآخر إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية التموين التابع لها الحيازة الزراعية وحظرت أيضا من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.