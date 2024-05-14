إعلان

BBC

وزير العمل يبحث آليات تنفيذ خطة إرسال عمالة مصرية ماهرة إلى قبرص

05:30 م الثلاثاء 14 مايو 2024

وزير العمل حسن شحاتة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- أ ش أ:

قال حسن شحاتة وزير العمل إن الوزارة لديها منظومة تدريب مهني ومشروع وطني كبير "مهني 2030"، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، مع شهادات قياس مهارة ومزاولة مهمة حقيقية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، مع بولي إيوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، وأونوفريوس أويكونوميديس نائب رئيس البعثة القبرصية في مصر؛ لبحث سُبل التعاون المُستقبلي، ومُناقشة مُقترحات بشأن أليات تنفيذية لإرسال عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، وذلك في إطار اتفاقية تعاون شاملة مُرتقبة بين البلدين، ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية خاصة وزارة الخارجية.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وقبرص، والتي تتعدد أوجهها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وترتكز على روابط تاريخية مُمتدة وتقارب جغرافي أسهم في صياغة الرؤى والمصالح المشتركة.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية جاهزة بالعمالة المطلوبة لسوق العمل الخارجية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها وحدة توجيه ما قبل المُغادرة للتوعية بالحقوق والواجبات داخل البُلدان المُضيفة.

وأوضح حرص الوزارة على حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مُتطرقًا إلى جهود الوزارة في توفير فرص عمل بالخارج مع كافة أشكال الحماية والرعاية لها.

من جانبه.. أوضحت المسؤولة القبرصية أن بلادها تُقدر دور ومهارات العمالة المصرية، وأن الفترة المُقبلة سوف تشهد فتح المزيد من قنوات التواصل، مشيرة إلى لقاء مُرتقب بين وزيري عمل البلدين على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بدءًا من يونيو المُقبل؛ للتشاور في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل في البلدين وآليات التعاون، وذلك في إطار الاتفاقية العامة المُرتقبة.

وثمنت التعاون والتنسيق والتواصل بين القيادة السياسية في البلدين بكافة المجالات، مؤكدة أن بلادها في حاجة لعمالة مصرية في عدد من المجالات والتخصصات، والتي سيتم التنسيق بشأنها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

حسن شحاتة وزير العمل إرسال عمالة مصرية لقبرص سفيرة دولة قبرص بالقاهرة البعثة القبرصية في مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بينهن سائحة.. 5 ضحايا لسائقين بالنقل الذكي في 5 أشهر: تحرش وأسلحة بيضاء
* قرار مفاجئ.. أول تعليق رسمي من "تكوين" على مناظرة عبد الله رشدي
* سعر الدولار يهبط لأقل من 47 جنيها للبيع في الأهلي ومصر والقاهرة لأول مرة منذ التعويم
* يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي