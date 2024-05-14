وزير العمل يبحث آليات تنفيذ خطة إرسال عمالة مصرية ماهرة إلى قبرص

القاهرة- أ ش أ:

قال حسن شحاتة وزير العمل إن الوزارة لديها منظومة تدريب مهني ومشروع وطني كبير "مهني 2030"، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، مع شهادات قياس مهارة ومزاولة مهمة حقيقية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، مع بولي إيوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، وأونوفريوس أويكونوميديس نائب رئيس البعثة القبرصية في مصر؛ لبحث سُبل التعاون المُستقبلي، ومُناقشة مُقترحات بشأن أليات تنفيذية لإرسال عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، وذلك في إطار اتفاقية تعاون شاملة مُرتقبة بين البلدين، ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية خاصة وزارة الخارجية.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وقبرص، والتي تتعدد أوجهها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وترتكز على روابط تاريخية مُمتدة وتقارب جغرافي أسهم في صياغة الرؤى والمصالح المشتركة.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية جاهزة بالعمالة المطلوبة لسوق العمل الخارجية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها وحدة توجيه ما قبل المُغادرة للتوعية بالحقوق والواجبات داخل البُلدان المُضيفة.

وأوضح حرص الوزارة على حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مُتطرقًا إلى جهود الوزارة في توفير فرص عمل بالخارج مع كافة أشكال الحماية والرعاية لها.

من جانبه.. أوضحت المسؤولة القبرصية أن بلادها تُقدر دور ومهارات العمالة المصرية، وأن الفترة المُقبلة سوف تشهد فتح المزيد من قنوات التواصل، مشيرة إلى لقاء مُرتقب بين وزيري عمل البلدين على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بدءًا من يونيو المُقبل؛ للتشاور في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل في البلدين وآليات التعاون، وذلك في إطار الاتفاقية العامة المُرتقبة.

وثمنت التعاون والتنسيق والتواصل بين القيادة السياسية في البلدين بكافة المجالات، مؤكدة أن بلادها في حاجة لعمالة مصرية في عدد من المجالات والتخصصات، والتي سيتم التنسيق بشأنها خلال الفترة القليلة المُقبلة.