"مقدرش يغتصبها".. شقيقة فتاة "أوبر التجمع" تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

كتب- محمد عمارة:

قالت سالي، شقيقة فتاة التجمع، التي حاول سائق بشركة أوبر، التعدي عليها، وفق الاتهام المثبت في محضر الشرطة، إن الأخير لم يتمكن من اغتصاب شقيقتها.

وأضافت لمصراوي، مساء الثلاثاء: أختي لم تغتصب، وأكيد احنا مش خايفين من السائق عشان نقول حاجة عكس اللي حصل، بس دي الحقيقة، هو مقدرش عليها، لكن أختي حصل لها هتك عرض، وأصيبت بجروح في يدها نتيجة إمساكها الشديد بسكينة، ما تسبب لها في قطع بالوتر والعصب في يدها.

وأوضحت سالي: شقيقتي تمكنت في النهاية من الهروب، ونحن الآن في النيابة لإجراء مواجهة بيننا وبين المتهم بعد القبض عليه، والحقيقة مدير شركة أوبر في مصر زارنا في المنزل، وهو شخص رائع للغاية.

وأكملت سالي: مدير الشركة تعاون معنا ونفسي أشكره، مشكلتنا مش معاه، مشكلتنا مع الشركة، وهو ساعدنا كتير في التوصل للمتهم، قعد معايا 6 ساعات في الشارع واحنا بنفرغ الكاميرات، وبيتصل بينا كل يوم تقريبا.

واستمعت النيابة لأقوال فتاة التجمع في واقعة اتهامها لسائق أوبر بخطفها في صحراء التجمع ومحاولة الاعتداء عليها جنسيًا مساء السبت الماضي.

قالت الفتاة إنها طلبت سيارة أوبر من هاتف شقيقتها، واستقلت السيارة في التاسعة و56 دقيقة متجهة من منزلها بالتجمع الى الشيخ زايد.

أضافت أن السائق "ح. ا" طلب منها إلغاء الرحلة على أن ترسل قيمتها إلى محفظته الهاتفية (حيلة لتجنب دفع عمولة الشركة) لكنها رفضت و تشاورت مع شقيقتها التي أيدت رأيها أيضًا.

وأمرت النيابة بعرض السائق على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

واستدعت النيابة شهود العيان على الواقعة الذين نقلوا الفتاة من صحراء التجمع الثالث إلى منزلها.