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إبراهيم عيسى: مشكلتي مع العقل المصري الهش أنه عابر للطبقات

11:07 م الإثنين 13 مايو 2024

إبراهيم عيسى

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كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن العقل الهاش هو غير النقدي والذي يتبع مشاعره وليس المنطق، موضحًا أن التعليم في مصر سبب هشاشة العقل، مؤكدًا أن كل من تخرج من منظومة التعليم في مصر على كافة المستويات التعليمية العباقرة وهم بالملايين أمر استثنائي وليس له علاقة بمنظومة التعليم.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التعليم في مصر لم يحرك العقل والفكر، لم يتم التعليم على وجود المناظرات أو التفكير النقدي ولا يقدم الحجة المضادة، متابعًا: "مصطلح الإجابة النموذجية يحاكم عليه بلد.. وليس هناك شئ يسمى بالإجابة النموذجية"، ليس من المهم أن تكون الإجابة نموذجية لأنه ليست نموذجية.

وتابع: "التعليم في مصر يعتمد على الحفظ والتلقين ولا يفرز عقلا نقديا"، موضحًا أن مشكلته مع العقل المصري الهش أنه عابر للطبقات.

إبراهيم عيسى التعليم في مصر برنامج حديث القاهرة
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