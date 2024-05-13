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BBC

استشاري تنمية مستدامة يكشف أسباب نجاح مشروع مستقبل مصر

07:50 م الإثنين 13 مايو 2024

مشروع مستقبل مصر

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور صفي الدين متولي استشاري التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، إن عملية التنمية المستدامة تُجرى في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية الاجتماعية.

وأضاف "صفي الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع مستقبل مصر بالضبعة بدأ في مصر بـ 2.2 مليون فدان في أرض جرداء لا زرع بها ولا ماء، ولكي يصل إلى ما هو عليه الآن اعتمد على 5 مقومات أساسية.

وأوضح أن المقومات الأساسية التي اعتمد عليها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تكمن في البنية التحتية واستصلاح الأراضي الزراعية والصحراوية، وتوفير مصادر مياه وطاقة واستخدام معدات حديثة، حيث أن الهدف من هذا المشروع في النهائية هو تحقيق إنتاج زراعي.

وتابع صفي الدين متولي: "كنا نستورد 98% من قيمة المحاصيل الزيتية في مصر في السنوات الماضية، ونحتاج إلى توفير مستلزمات إنتاج من مياه وطاقة وبذور وأسمدة ومبيدات"

وأشار استشاري التنمية المستدامة، إلى أنه يتم حاليًا في مصر صناعة كافة مستلزمات الإنتاج، من تصنيع للأسمدة والمبيدات وإنشاء حقول إنتاجية للبذور وتصنيع المعدات المستخدمة في عمليات التنمية.

ولفت إلى أن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة في العديد من دول العالم، هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

مشروع مستقبل مصر التنمية المستدامة صفي الدين متولي
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