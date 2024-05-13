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بالطائرة.. الرئيس السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة

05:08 م الإثنين 13 مايو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطائرة مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر
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