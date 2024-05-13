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الرئيس السيسي: إدارة القطاع الخاص للمشروعات متقدمة وناجحة للغاية

02:28 م الإثنين 13 مايو 2024

الرئيس السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القطاع الخاص مهم جدا، خصوصا وأن إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة للغاية، وكفاءة الأداء تكون محل اعتبار لأي عمل يقمون به، والدولة تقوم بدورها أيضا.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بمستقبل مصر، أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لمشروع مستقبل مصر للتنمية الدولة، حيث جهزت الأراضي لكي تنتج وتكون صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن الدولة قابلها تحدٍ وهو المياه الجوفية في المنطقة لكي يتم السيطرة عليها وعدم استخدامها استخداما جائرا، حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

الرئيس السيسي موسم حصاد القمح مشروع مستقبل مصر للتنمية الدولة
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