وزير الصحة: كل مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسهم الأطباء "في عين وقلب الرئيس"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك توجيهات رئاسية مستمرة بالاهتمام بأحوال الفرق الطبية على اختلاف تخصصاتهم، والعمل على رعايتهم ورفع قيمة التقدير المقدم لهم.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل يوم الطبيب المصري، الذي تحتفل به النقابة اليوم، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور . أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعدد من المسؤولين والأطباء.

وأضاف وزير الصحة: "الأطباء وكافة مقدمي الخدمة الصحية بكافة التخصصات في عين وقلب الرئيس، ودائما ما يوجه الحكومة بالعمل على رعاية الأطباء ورفع قيمة التقدير لهم".

وتابع: "التاريخ شاهد على أطباء مصر والإنجازات الطبية التي وضعت مصر على خريطة العالم في كثير من المجالات يقف ورائها الفرق الطبية، وعلى سبيل المثال من قام بحصر وتشخيص وعلاج فيروس سي هم الأطباء المصريين في كل الوحدات الصحية والمستشفيات والجامعات بعد معاناة لعقود، ولكن بقوة وكفاءة الأطباء المصريين استطاعوا أن يكونوا سببا في وقف معاناة المصريين لسنوات طويلة".

وأشار عبدالغفار لدور الأطباء في كثير من المشروعات القومية على رأسها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وكذلك العلاج على نفقة الدولة، والعمل بالتأمين الصحي الشامل.