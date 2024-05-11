موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه

كتب- حسن مرسي:

علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الجدل الأخير الذي أثير حول رفض بعض الأعضاء في البرلمان للحساب الختامي للسنة المالية الماضية.

خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة mbc مصر، الجمعة، أشار سالم إلى أن مجلس النواب قد صادق بالفعل على التقرير العام المتعلق بالحساب الختامي للموازنة، لكن ذلك لم يمنع وجود بعض التحفظات والتوصيات التي قدمها بعض زملائه في المجلس.

وبحسب ما ذكره النائب، فقد بلغ إجمالي المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين والمؤسسات الأخرى قرابة570 مليار جنيه مصري، وشملت هذه المبالغ; 348 مليار جنيه كضرائب، و42 مليار جنيه كمبالغ مترتبة تحت بند الجمارك، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كضرائب عقارية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس أوصى الحكومة باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لاسترداد تلك الديون وتحصيلها.