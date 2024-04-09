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النائب رزق جالى يطالب بتفعيل تكليفات محافظ مطروح للتصالح فى مخالفات البناء

11:46 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

النائب رزق جالى نصر الله

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أشاد النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح بحرص وجهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للإسراع فى تنفيذ وتنشيط أعمال لجان التصالح على مخالفات البناء وذلك خلال اللقاء الذى عقده مع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمطروح.

وطالب " جالى " فى بيان له أصدره اليوم من المسئولين بمحافظة مطروح الاسراع فى تنفيذ تكليفات المحافظ بتشكيل لجان فنية للإسراع في بحث طلبات التصالح بالإضافة إلى إنهاء إجراءات استكمال أعداد المهندسين الذين سيتم الاستعانة بهم بالإدارات الهندسية، مع توافر الإمكانيات الفنية لتيسير إجراءات العمل مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف لتقنيين اوضاع البناء على مستوى المحافظة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأكد النائب رزق جالى نصر الله أن تكليفات محافظ مطروح جاءت فى توقيت مناسب للغاية وذلك لعدة اسباب فى مقدمتها اصدار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء وحرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بانهاء هذا الملف مطالباً من جميع الأجهزة المعنية التفاعل بايجابية مع هذا الملف

وناشد النائب رزق جالى نصر الله جميع مواطنى مطروح بسرعة التقدم بطلبات التصالح الخاصة بالعقارات المملوكة لهم لتقنين أوضاعهم مطالباً من الأجهزة المعنية بالمحافظة التصدى بكل حسم وقوة لجميع التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ورصد جميع المخالفات فى المهد وتطبيق القانون على جميع المخالفين للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية

وكان اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة قد عقد اجتماعًا بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية، ورئيس نقابة المهندسين بالمحافظة، ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات المعنية لمتابعة جهود التصالح وتسجيلها على بوابة متابعة المخالفات، مع الوقوف على كل المطالب والاحتياجات من أجهزة الكمبيوتر والمعدات وغيرها، ومقترحات توفيرها بكل جهة وتنشيط أعمال اللجان.

رزق جالى نصر الله محافظ مطروح التصالح مخالفات البناء

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