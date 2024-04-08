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رواتب تصل لـ6000 جنيه.. "العمل": فرص عمل متاحة بالقاهرة

04:50 م الإثنين 08 أبريل 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية والتي أعلنت فيها عن فرص عمل جديدة بالقاهرة تنسيقًا؛ مع شركات القطاع الخاص.

وأوضحت "العمل"، أنها تلقت طلبات فرص عمل متاحة بالقاهرة من عدد من شركات القطاع الخاص بعدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة ذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأشارت الوزارة، إلى أن التقديم على فرص العمل الجديدة سيكون خلال شهر أبريل 2024 الجاري عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات وأرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وجاءت فرص العمل، كالتالي:

وزارة العمل ذوي الهمم فرص عمل شركات القطاع الخاص

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