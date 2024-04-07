وزير الزراعة يبحث كيفية الاستفادة من البحث العلمي في مكافحة الآفات الزراعية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية مع د.محمود هاشم، أستاذ كيمياء الليزر، المتفرغ بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر.

وأكد القصير أن الوزارة ترحب بالتعاون مع كل المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وذلك للاستفادة بمخرجات البحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة، قائلًا إن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية وللباحثين المتميزين.

وأضاف القصير أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية خصوصًا من الأرض الصالحة للزراعة وكذلك المياه، فإن البحث العلمي هو الحل السحري لمواجهة التحديات والأزمات وتعظيم أقصى استفادة من وحدتَي الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائي.

ووجه القصير بضرورة تسهيل الإجراءات للاستفادة من البحوث التطبيقية خصوصًا في مجال تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور والمبيدات واللقاحات مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى تعاون وتضافر جهود كل أبنائها الباحثين سواء من الوزارة أو الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة.

واستعرض د.محمود هاشم، أستاذ علوم الليزر، كل أبحاثه في مجال تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية، وإمكانية الاستفادة بها في مكافحة الآفات الزراعية، حيث يمتلك 4 براءات اختراع بنتائج تطبيقات حقلية لمكافحة الحشرات والآفات الزراعية، مسجلة في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي في مصر.

وتمت مناقشته في آفاق وتحديات تطبيق البحث الذي توصل إليه بشأن مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال استخدام أشعة الشمس ومستخلصات الكلوروفيل النباتية.

ووجه وزير الزراعة بتشكيل مجموعات عمل للوصول إلى نتائج تطبيقية للبحث في مجال مكافحة الآفات الحشرية، كما وجه بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية والتجارب المطلوبة لتسجيل المبيد والتأكد من فاعليته ونتائجه قبل تسجيله.