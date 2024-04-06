مجدي الجلاد: تجاوزت المرحلة الملكية وخيانة الصديق تؤلمني

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، إن الخيانة بين الرجل والمرأة ليست بالجسد، ربما تكون بالكلمة أو النظرة.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار، أكد الجلاد أن خيانة الصديق أشد في وقعها من خيانة زملاء المهنة، "أكره الخيانة التي ليست من طبعي وبكيت بالدموع من خيانة صديق العمر، الخيانة لا تقاس بالخسائر المادية مقارنة بخسارة سنوات العشرة".

ورد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على سؤال الإعلامية أميرة بدر، بشأن ارتكابه خطيئة الخيانة، قائلًا: "أنا خونت مجدي الجلاد ولا يوجد أي شخص أتهمنى بالخيانة".

الجلاد أضاف أنه تجاوز المرحلة الملكية في الحياة، موضحًا: أنا عمري 59 عامًا ولكن عشت تجربة طويلة تقدر بـ959 عامًا أكسبتني الكثير من الخبرات الحياتية، والتي بدورها أوصلتني إلى المرحلة الملكية بل وتجاوزتها إلى المرحلة (الطظية)، متابعًا: أعيش في رضا وسلام داخلي مع نفسي وأبنائي وأحفادي وأصبحت لا أبالي باغراءات الحياة.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة في مصر.